Christliche Kunst Bauer in Kevelaer : „Die schönste und stressigste Zeit“

Kevelaer Im Geschäft „Christliche Kunst Bauer“ in Kevelaer ist vor den Festtagen immer am meisten zu tun. Michael Helgers freut sich darauf.

Das Geschäft „Christliche Kunst Bauer“ gibt es seit 1890. Das Familienunternehmen wird momentan in der dritten Generation vom Inhaber Michael Helgers geführt. Er hat das Unternehmen vor 37 Jahren übernommen. Angefangen als klassisches Devotionaliengeschäft, hat sich das Angebot im Geschäft in der Kevelaerer Innenstadt über die Jahre verändert. Ein Produkt bleibt seit Beginn treu im Sortiment des Geschäftes – die Krippe.

Der Bestand an Devotionalien und Produkten für Pilger und religiös orientierte Besucher Kevelaers im Einzelhandel ist zurückgegangen. Das hat mit der allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft und ihrem Bezug zur Kirche zu tun. Auch „Christliche Kunst Bauer“ ist kein klassisches Devotionaliengeschäft mehr, wie man es aus ferner Vergangenheit kennt. Das Geschäft auf der Busmannstraße hat sich zu einem Fachhandel für religiöse Kunst entwickelt und ist dabei einem Produkt besonders treu geblieben. Der Verkauf von Krippen und Krippenzubehör ist jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit eine der wichtigsten Einnahmequellen des Familienbetriebes. „Die Krippe ist im Wandel“, sagt Helgers, während er auf eine der vielen Krippen zeigt, die sich in seinem Geschäft befinden. „Mittlerweile gibt es sie in den verschiedensten Farben und Formen.“ Der Trend geht weg von typisch barocken, kleinteiligen Krippen hin zu schlichten modernen Darstellungen. So gibt es für jeden eine entsprechende Stilrichtung, die auch zur sonstigen heimische Einrichtung passt.