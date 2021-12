Projekt in Kevelaer : Gesamtschüler schnuppern Bühnenluft

Das Team des Bühnenhauses setzt viele Veranstaltungen eindrucksvoll in Szene, die Schüler bekamen Einblicke in die Arbeit dort (Archivfoto). Foto: Latzel

Kevelaer Wie funktioniert die Technik im Bühnenhaus? Wie wird die Bühne perfekt ausgeleuchtet? Antwort auf diese Fragen erhielten Schüler bei einem Besuch im Konzert- und Bühnenhaus.

Die Schülerinnen und Schüler konnten live vor Ort erleben, wie komplex und anspruchsvoll es ist, den Spielraum gleichmäßig auszuleuchten und störende Schattenbildung zu vermeiden. Dabei ging es nicht nur hoch hinaus über den Zuschauerraum auf die sogenannte Beleuchtungsbrücke, an der die unterschiedlichen Scheinwerfer positioniert werden, sondern auch ganz nach unten in den hydraulischen Orchestergraben.

Beeindruckend auch die Vorführung des Lichtstellpultes in seinen technischen Möglichkeiten, wodurch unterschiedliche Lichtstimmungen gespeichert und die einzelnen Szenen in einer Aufführung gesteuert werden können. Die Kursteilnehmer zeigten sich von den vielfältigen Einblicken ganz begeistert: „Ich hätte nie gedacht, dass für die Beleuchtung einer Bühne so viel Technik nötig ist, das war wirklich spannend“, so eine Kursteilnehmerin nach der Besichtigung.

Mit Blick auf das kommende Thema „Berufe am Theater“ haben die Jugendlichen mit diesem Besuch bereits Einblicke in die Arbeit einer Fachkraft für Veranstaltungstechnik gewinnen können, ohne die wirkungsvolle Inszenierungen nicht möglich wären. „Der Berufsorientierung schreiben wir an der Gesamtschule Kevelaer einen hohen Stellenwert zu. Es freut mich, wenn die Schülerinnen und Schüler daher praktische Einblicke in möglichst verschiedene und auch seltene Berufe bekommen. Vielleicht hat ja bei unserem Besuch schon jemand Interesse für diesen vielfältigen und spannenden Beruf gewonnen“, so Lehrerin Saskia Reinkens zum Abschluss.