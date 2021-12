Vorstand tagte in Kevelaer : VFR Blau-Gold sagt die Karnevalssitzungen ab

Vorstand tagte in Kevelaer

Kevelaer Angesichts von hohen Corona-Zahlen und der unsicheren Situation haben die Jecken vom VFR Blau-Gold Kevelaer entschieden, die Sitzungen abzusagen. Die Amtszeit von Prinz Frank I. wird verlängert.

Die Kevelaerer Karnevalisten waren voller Optimismus. Nach der Pause wegen Corona wollten die Jecken richtig durchstarten. Schließlich hatte VFR Blau-Gold Kevelaer nach vielen Jahren wieder einen Prinzen. Frank I. war auch feierlich proklamiert worden. Doch Corona machte dann doch wieder einen Streich durch die Rechnung. Die Zahlen sind weiter hoch, Omikron ist im Umlauf, da mussten die Karnevalisten die Reißleine ziehen: „Auf unserer Vorstandssitzung am Montag sind wir vom VFR Blau-Gold Kevelaer gemeinsam mit unserem Prinzen Frank I. nach eingehender Beratung und Überlegung schweren Herzens zu dem Entschluss gekommen, alle Karnevalssitzungen des VFR Blau-Gold Kevelaer abzusagen“, teilt Präsidentin Elke Tebartz mit.

Die NRW Landesregierung habe in der vergangenen Woche die Empfehlung ausgesprochen, die Durchführung von Veranstaltungen in Innenräumen abzusagen. Somit sei den Vereinen die Verantwortung und auch das finanzielle Risiko zugeschoben worden.

Die Karnevalisten aus Kevelaer hatten vor ihrer Entscheidung Kontakt mit den umliegenden, befreundeten Vereinen aufgenommen, um gemeinsam das weitere Vorgehen abzusprechen. „Viele Veranstaltungen sind bereits abgesagt worden. Einige Vereine möchten noch die weitere Entwicklung abwarten und eventuell Veranstaltungen verschieben. Aber alle waren wir uns einig, dass jeder Verein die weitere Entwicklung abwartet und beobachtet, um das Brauchtum Karneval zu erhalten und das umzusetzen was möglich ist“, so die Präsidentin.

„Für uns kommen diese Möglichkeiten für die Kappensitzungen leider nicht in Betracht, da die Akteure nicht umgebucht werden können.“ Die Gegebenheiten seien in jedem Ort anders. „Nach der überragenden Prinzenproklamation im November möchten wir unserem Prinzen auch eine unverwechselbare Session bescheren. Das ist im Moment so nicht umsetzbar. Daher haben wir mit Frank I. gemeinsam beschlossen seine Amtszeit bis zum Aschermittwoch 2023 zu verlängern.“