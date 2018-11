Weeze: Unbekannter schneidet Pferd mit Messer den Hals auf

Weeze In der Nacht zu Sonntag wurde ein Pferd auf einem Reiterhof in Weeze von Unbekannten verletzt. Ein etwa zwölf Zentimeter langer Schnitt zieht sich über den Hals des Pferdes. Die Polizei sucht Zeugen.

Verena Kensbock (veke) ist Redakteurin in Geldern am Niederrhein.

(RP) Unbekannte haben am Wochenende ein Pferd auf einem Reiterhof in Weeze-Wemb angegriffen. In der Zeit zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, verletzten unbekannte Täter auf dem Gelände an der Straße „Am Bruch“ das ehemalige Rennpferd mit einem Messer oder einem ähnlich scharfen Gegenstand am Hals. Das teilte die Polizei am Montag mit.