Raub in Niederkrüchten 17-Jähriger an Bushaltestelle mit Messer bedroht

Der 17-Jährige ist am Sonntag, 24. März, gegen 20.15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Mittelstraße in Niederkrüchten ausgeraubt worden. Laut Polizei hielt er sich mit mehreren anderen Personen an einer Bushaltestelle auf. Einer der drei Gesuchten hielt während des Raubes ein Messer in der Hand. Als der 17-Jährige sein Portemonnaie herausgab, flüchteten die drei Tatverdächtigen. Sie hatten auch andere an der Haltestelle Wartende bedroht.