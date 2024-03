Diebstahl am Jahnstadion Unbekannter erbeutet Bargeld aus Kofferraum

(og) Einen Umschlag mit einem vierstelligen Bargeldbetrag hat ein unbekannter Täter am Freitagnachmittag erbeutet. Sein Opfer: eine 81 Jahre alte Frau. Wie die Polizei mitteilt, kam die Frau am Freitag gegen 12.50 Uhr mit ihren Einkäufen zu ihrem an der Jahnstraße – nahe dem Stadion – abgestellten Ford zurück. Als sie ihre Einkaufstasche, in der sich auch ein Umschlag mit Bargeld befand, in den Kofferraum ihres Autos legte, wurde sie von einem ihr unbekannten Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen. Als die Seniorin misstrauisch wurde, sprach sie eine unbeteiligte Passantin an, woraufhin sich der Mann entfernte und in Richtung Berghausener Straße ging. Erst später bemerkte die 81-Jährige den Diebstahl des Umschlags, in dem sich eine vierstellige Bargeldsumme befand, und erstattete Anzeige.