Dildo-Automat beschädigt Unbekannte brechen Automat für Sexspielzeug in Qualburg auf

Es ist der zweite Vorfall dieser Art innerhalb weniger Wochen an der Bedburger Weide: Am Sonntag, 10. März 2024, waren unbekannte Täter in einen Automatenkiosk an der Bedburger Weide in Höhe einer Tankstelle eingebrochen. Die Täter hatten das Schloss eines Automaten geknackt, entnahmen eine unbekannte Anzahl an E-Zigaretten und die Geldkassette. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt.