Die Polizei ermittelt wegen Vandalismus : Zaun am Weezer Rotwildgehege zerstört

Zaun am Weezer Rotwildgehege zerstört

Weeze Zwei trächtige Rotwildkühe waren durch das Loch im Zaun entkommen. Es bestand die Gefahr, dass sie auf die B 9 laufen konnten. Ein Spaziergänger verhinderte Schlimmeres bis zum Eintreffen der Polizei und der Mitarbeiter des Tierparks.

Durch das beherzte Eingreifen eines Spaziergängers konnte am Tierpark Weeze Schlimmeres verhindert werden. Dort hatten Unbekannte einen Zaun im hinteren Bereich des Rotwildgeheges am Altarm der Niers beschädigt. Passiert ist das am 20. Mai zwischen 14 und 17.20 Uhr.