Schöner Bauen im Gelderland : Industrie-Look und viel Licht

Kevelaer/Straelen Zum Tag der Architektur präsentiert die Architektenkammer NRW Bauwerke, die aus ihrer Sicht besonders gelungen sind. Diesmal ist jeweils ein Gebäude aus Kevelaer und Straelen dabei.

Ob die Corona-Pandemie diesmal Besuche zulässt, ist noch offen. Das wäre umso bedauerlicher, wo sich der „Tag der Architektur“ in Nordrhein-Westfalen zum 25. Mal jährt. Auf jeden Fall ist die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen wieder fündig geworden. In ihrer Broschüre führt sie 180 neue Häuser, Parks und Projekte von Aachen bis Wuppertal als Beispiele für gelungene Gestaltung auf. Aus Kevelaer und Straelen ist auch je ein Gebäude dabei.

Patrick Lehn aus Kevelaer ist der Architekt für die Neugestaltung und Erweiterung der Physio- und Ergotherapie-Praxis von Michael und Nick Bol in der Luxemburger Galerie in Kevelaer (Johannesstraße 10/Eingang Neustraße). Vor 3,5 Jahren begann das Projekt. „Wir brauchten mehr Platz, und die Hauptidee war damals, dass wir unseren Eingang verschönern und in die Galerie verschieben wollten, um die Galerie wiederzubeleben“, heißt es seitens der Praxisbetreiber. Es sollte ein Ort werden, an dem Menschen gerne ihre Zeit verbringen, unabhängig von dem Grund oder den Zielen, die sie haben. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, soziale Kontakte entstehen und die Menschen sich gegenseitig motivieren, ihre Ziele zu erreichen. Kurz gesagt, man musste sich sofort wohl fühlen und in der Lage sein, auf zugängliche Weise Teil einer „Gesundheitscommunity“ zu werden.