200.000 Euro für schönere Ortschaften : 200.000 Euro für 20 Projekte

Kervenheim hat zwar eine Burg, aber keine Gaststätte mehr. Zelte und Stehtische sollen das fehlende Lokal kompensieren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Vom Leader-Förderprogramm werden in diesem Jahr kleinere Vorhaben in Geldern, Kevelaer, Straelen und Nettetal finanziell unterstützt. Der Fördertopf ist vollständig ausgeschöpft. Was in den nächsten Wochen und Monaten geplant ist.

Kinder in Bewegung bringen, lokale Produkte im Dorf verfügbar machen, Häuser erzählen lassen, zum Blick in den Kuhstall, zur Radtour oder zur gemütlichen Pause am Rand des Sportplatzes einladen oder einen Bühnenanhänger für ehrenamtlich und gemeinnützig aktive Kunst- und Kulturvereine bauen – das alles sind Ideen, die Menschen aus der Region als Kleinprojekt bei der Leader-Region „Leistende Landschaft“ für eine Förderung aus dem Regionalbudget 2022 eingereicht haben und die das Projektauswahlgremium der Leader-Region „Leistende Landschaft“ (Lei.La) für eine Förderung ausgewählt hat. „Es gab mit gut 50 Ideen ein wirklich großes Interesse an den Fördermitteln im Programm ,Kleinprojekte‘“, so Ute Neu, Regionalmanagerin der Leader-Region mit Büro in Geldern. „Wir freuen uns vor allem über die erneut große Bandbreite, die für die Ideenvielfalt in unserer Region spricht.“

Mit den 20 ausgewählten Kleinprojekten wurden die für dieses Jahr zur Verfügung stehenden Fördermittel von 200.000 Euro vollständig gebunden. 180.000 Euro davon werden vom Bund und vom Land NRW finanziert, die vier Lei.La-Kommunen Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen tragen den regionalen Eigenanteil von 20.000 Euro. Und die ausgewählten Projektträger leisten jeweils einen Eigenanteil von 20 Prozent an ihren Gesamtprojektkosten.

Im automatisierten Hofladen der Familie Böttcher in Geldern gibt es regionale Produkte rund um die Uhr. ▶ Foto: Klatt

Das Regionalbudget für Kleinprojekte ist Teil des Förderbereichs „Integrierte ländliche Entwicklung“ der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) und wird in NRW über die Leader-Regionen verteilt. Dieser Förderbereich will niedrigschwellig bürgerschaftliches Engagement und Ideen aus der Region möglich machen und die Region so lebendig entwickeln. Die Leader-Region „Leistende Landschaft“ stellt diese Förderung 2022, nach der erfolgreichen Erstauflage in 2021, zum zweiten Mal zur Verfügung und fördert Projekte in den Themenfeldern regionale Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, Tourismus, soziales Miteinander und dörfliche Gemeinschaft sowie regionale Traditionen. Es sind Projekte aus allen vier Lei.La-Kommunen mit dabei. Die ausgewählten Kleinprojekte leisten auf ihre Art einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in der Region, viele der Projekte leben vom großen Engagement ehrenamtlich aktiver Menschen. Das Regionalbudget hilft, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen.

Beim Projekt des SV Walbeck „Raus aus dem Lockdown – Spiel und Spaß an jedem Ort“ wird ein ganzer Hänger voll Sport- und Bewegungsangeboten für jede Altersklasse angeschafft, der später von Vereinen und Organisationen geliehen werden kann. Erstmals zum Einsatz kommt das Material bei einer inklusiven Special-Olympics- Veranstaltung in Walbeck.

Auf dem Hof von Familie Reummen gibt es, neben pädagogischen Angeboten, seit vorigem Jahr auch Saisongärten für Bewohner der näheren Umgebung. Um das Angebot für die Gartennutzer abzurunden, sollen eine Sitzecke und eine Kühlzelle für die geernteten Produkte angeschafft werden und ein Tiefkühlautomat für die Lagerung und den Vertrieb des hofeigenen Rindfleischs.

In Geldern lebt und wirtschaftet die Familie Böttcher. Im eigenen Hofladen mit 24/7-Automaten werden Eier und weitere regionale Produkte lokaler Partner vertrieben. An der angrenzenden Hühnerwiese soll mit Bänken und Infotafeln die Aufenthaltsqualität gefördert und das Wissen rund ums Ei gefördert werden. Auch ein Wildbienenhotel entsteht.

In Pont wird die Idee „Moderner Einkauf“ des Heimat- und Fördervereins Pont unterstützt. Es entsteht eine neue Einkaufsmöglichkeit für saisonale, regionale und frische Produkte durch einen kühlbaren Lebensmittelautomaten neben dem Bäcker in Pont, zentral in der Dorfmitte. Lebensmittel des täglichen Bedarfs werden so für die Dorfbewohner wieder ohne Autonutzung verfügbar.

In Kapellen möchte der Bürgerverein „Kapellen an der Fleuth“ die Generationen miteinander ins Gespräch bringen und lässt dazu Häuser erzählen. Gefördert werden von dem Programm Acrylglastafeln, die die Historie prägender Gebäude des Ortes und ihre frühere Nutzung sichtbar machen und so das Interesse an der Dorfgeschichte wecken sollen.

◀ Der St. Martinsbrunnen in Straelen. Das Martinskomitee der Blumenstadt bekommt von Leader Geld für Texthefte, damit beim Umzug jeder mitsingen kann. Foto: Büren Foto: Büren, Marco (buer)

Das St. Martinskomitee Straelen wünscht sich, dass beim jährlich stattfindenden Laternenumzug alle die traditionellen Martins-Lieder mitsingen können. Gefördert werden hier Entwurf und Druck eines Liederheftes. Das Heft wird dann über Kindergärten und Schulen verliehen und digital zur Verfügung stehen.

Die Kevelaerer Ortschaft Kervenheim steht seit kurzem ohne Gaststätte da. Der Verein „Wir für Kervenheim“ möchte den Wegfall des dörflichen Treffpunktes durch die Anschaffung von Zelten, Stehtischen und Getränkekühlgerät im Rahmen des Projektes „Lebendiges Dorf Kervenheim“ auffangen. Die Ausstattung wird Vereinen und Gemeinschaften des Ortes zur Nutzung zur Verfügung stehen und geselliges Leben weiterhin möglich machen.