Mensch & Stadt Interview Johannes Driessen : Neustart mit Gymnastik an Burgruine

Die 1. Vorsitzende des Vereins „Wir! 50pus“, Roswitha Küppers, und Kassierer Johannes Drießen mit Abstandshinweis. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Der Kassenwart des Wachtendonker Vereins „Wir! 50plus“ über die Corona-Zwangspause und die bevorstehende Wiederaufnahme der Aktivitäten. Vorerst spielt sich alles erst einmal draußen ab.

Herr Drießen, seit wann ist der Verein „Wir! 50 plus“ in Wachtendonk durch die Corona-Pandemie lahmgelegt?

JOHANNES DRIESSEN Seit dem 16. März, also seit elf Wochen hat es keine Aktivitäten mehr gegeben. Manche der regelmäßigen Teilnehmer unserer Veranstaltungen vermissen die sozialen Kontakte sehr.

Info Die Eckdaten des Vereins Gründung März 2008 Mitglieder rund 250 Ziel Interessen der Mitbürger in der zweiten Lebenshälfte vertreten und ein Netzwerk für diese Altersgruppe schaffen Vorsitzende Roswitha Küppers 2. Vorsitzender Jochen Ebel Kassenwart Johannes Drießen Schriftführerin Marga Franken Beisitzer Birgit Kluth, Marlene Leisten, Angelika Schneikert

Wie lief das Vereinsleben vorher ab?

DRIESSEN Aus den Interessen unserer Mitglieder haben sich die Veranstaltungen entwickelt, die seit Jahren Woche für Woche stattfinden. An jedem Donnerstag gibt es von 10 bis 12 Uhr unseren „Markttreff“. Das ist ein selbst organisiertes gemeinsames Frühstück, zu dem wir regelmäßig um die 40 Teilnehmer begrüßen. Seit Anfang 2019 stellt uns der „Wachtendonker Hof“ („Sandkaul“) dazu freundlich seinen Gesellschaftsraum zur Verfügung. Von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr versammeln sich dann dort so um die zehn Anfänger und Fortgeschrittene zum „Computertreff“ (Was der eine nicht weiß, weiß der andere!). Montags nachmittags stand uns in der Vergangenheit die Turnhalle an der ehemaligen Hauptschule für den „Gymnastiktreff“ zur Verfügung. Von März bis Oktober gab es dann auch bei erträglichem Wetter jeden Dienstag eine geführte Radtour von rund 25 Kilometern mit Einkehr in einem Gartenrestaurant. Eine weitere Gruppe traf sich in dieser Zeit mittwochs zum Boule spielen an der Niersuferpromenade. Alle diese regelmäßig wiederkehrenden Aktivitäten waren immer von Vereinsmitgliedern organisiert und betreut.

Wann will der Verein wieder starten?

DRIESSEN Sportliche Aktivitäten, die draußen möglich sind, werden in der zweiten Juni-Woche wieder beginnen: Der Gymnastiktreff am Montag, 8. Juni, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr an der Burgruine. Anmeldung wird erbeten bei Annemie Straeten unter der Telefonnummer 02836 499.

Welche Veranstaltungen sind unter anderem in nächster Zukunft geplant?

DRIESSEN Die Fahrradtouren mit Hans Bouten starten wieder am Dienstag, 9. Juni, um 14 Uhr gegenüber der Apotheke. Dort treffen sich dann auch die Boulespieler am Mittwoch, 10. Juni, um 17 Uhr mit Reinhard und Inge Gerszewski.

Wie viele Teilnehmer erwarten Sie zu den Terminen?

DRIESSEN Die jeweilige Teilnehmerzahl ist schwer vorherzusagen; vielleicht zehn? Alles, was innen stattfinden soll, also Gymnastik in der Sporthalle und vor allem donnerstags der beliebte „Markttreff“ und der „Computertreff“ – das muss leider derzeit noch warten.

An wen kann sich wenden, der mitmachen möchte, sei es als Aktiver oder als Besucher?