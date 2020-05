Was Schausteller ohne Gelderns Pfingstkirmes tun : In der Werkstatt statt auf dem Rummel

Vater Günter und Sohn Mark Eul nutzen in der Not die Zeit für Aufbereitungsarbeiten. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Am Pfingstsamstag beginnt normalerweise die Gelderner Kirmes. Doch Corona stoppte auch das große Volksfest. Die Schausteller wie Günter und Mark Eul hoffen jetzt auf ein klares Signal aus der Politik, wie es für sie weitergehen soll.

Pfingstsamstag 14.30 Uhr. Musikzüge spielen auf, die Schaustellervereine tragen stolz ihre Fahnen, mit dem Fassanstich eröffnet Bürgermeister Sven Kaiser die Kirmes. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts. Wegen der Corona-Pandemie wurde schon früh verkündet, dass Großveranstaltungen bis Ende August nicht stattfinden dürfen. Und so werden Günter und Mark Eul heute weiter auf dem Firmengelände im Gelderner Gewerbegebiet an ihren Fahrgeschäften arbeiten. Zeit für stille Trauer um das Volksfest bleibt da nicht. „Es nützt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir bereiten uns vor, und sobald wir wieder loslegen dürfen, sind wir startklar“, sagt Mark Eul.

Schon einige Veranstaltungen sind ihnen verloren gegangen, die Pfingstkirmes ist natürlich ein ganz besonderer Termin. „Das ist unser Heimspiel“, so Günter Eul. Mit dem Musik-Express, Entenangeln, dem Kinderkarussell und einem Mandelstand wären sie dabei, Schwester und Tante Birgit Eul zudem mit dem Imbiss, einem Automatenstand und Pilzen und Crêpes. Die Gelderner Kirmes, gern als größte Straßenkirmes am Niederrhein bezeichnet, ist von den Besucherzahlen und der Wirtschaftlichkeit her eines der wichtigsten Ereignisse im Kalender der Schausteller. Etwa 160 Schausteller sind normalerweise dabei.

info Vom Imbiss bis zur Achterbahn Branche Laut einer Studie der Freizeit- und Tourismusberatung GmbH aus dem Jahr 2018 geben die Volksfeste in Deutschland 56.000 Menschen Arbeit und lassen 1,6 Milliarden Euro Steuern, Gebühren und Abgaben in die öffentlichen Kassen fließen. Zur Schaustellerbranche zählen insgesamt rund 5300 Unternehmen mit insgesamt mindestens 12.300 Geschäften vom Imbiss bis zur Achterbahn.

Nun bleiben die Kassen leer. Viele Schausteller hatten seit den Weihnachtsmärkten keine Einnahmen mehr. Familie Eul baute noch bei Karnevalszügen auf, doch das Wetter in diesem Jahr machte auch das nicht wirklich zu einem Geschäft. Und noch ist nicht absehbar, wann wieder gearbeitet werden darf und es öffentliche Veranstaltungen gibt. „1952 wurden Kirmes-Veranstaltungen auch abgesagt. Damals wegen der Kinderlähmung, Polio. Aber nur in Nordrhein-Westfalen. Wir konnten zu Veranstaltungen in Norddeutschland ausweichen“, erinnert sich Günter Eul. „Ansonsten gab es immer eine Form von Kirmes, sogar während des Krieges.“. Das Familienunternehmen schaut auf lange Tradition zurück. „Schon die Eltern meiner Mutter waren als Schausteller unterwegs“, so Günter Eul.

Die derzeitige Situation gab es noch nie. „Wir sind ein reiner Familienbetrieb, machen alles selbst“, so Mark Eul. Die rumänischen Mitarbeiter, die während der Saison dabei sind, waren noch nicht angereist. Aber viele Kosten laufen weiter: So wurden die Geschäfte und Fahrzeuge gerade alle vom TÜV geprüft. Die Berufsgenossenschaft fordert ihre Beiträge, selbst die Gema lässt noch nicht locker, obwohl Familie Eul gerade keine Gelegenheit hat, in der Öffentlichkeit Musik zu spielen. „Wir versuchen an allen Fronten, von den Kosten wegzukommen“, sagt Mark Eul. „Wie lange man so etwas durchhalten kann, wisse man selbst nicht. „Aber Hilfskredite sind ja auch keine Lösung, die müssen ja auch zurückbezahlt werden“, sagt Mark Eul. Die Berufsverbände der Schausteller fordern gemeinsam ein staatliches Rettungsprogramm. Dreh und Angelpunkt des Konzeptes ist die Forderung, den Schaustellern den gesamten betrieblichen und privaten Bedarf des Jahres 2020, den sie mangels Einkommen nicht selbst bestreiten können, zu bezuschussen.

Doch derzeit bleiben nur kleine Schritte. Eine Bude vom Weihnachtsmarkt wurde am Eul-Firmengelände an der Dieselstraße zum Verkaufsstand. „Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel“, bringe das. Trotzdem ist man der Stadt Geldern für die unbürokratische Genehmigung dankbar. Günter Eul hätte auch gern das Kinderkarussell auf dem Markt aufgebaut, mit anderen örtlichen Schaustellern und viel Abstand gern eine Mini-Kirmes angeboten. Dass eine klassische Kirmes unter Corona-Bedingungen funktioniert, können sich beide nur schwer vorstellen. „Wie soll da Stimmung aufkommen?“ Am Ende sei die Eigenverantwortung der Menschen entscheidend.