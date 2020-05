Nostalgische Rückblicke in Geldern : Erinnerungen an die Pfingstkirmes

Hoch hinaus geht es auf vielen Fahrgeschäften der Gelderner Pfingstkirmes. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Geldern Die Gelderner Kirmes fällt in der Corona-Krise aus. Wir baten Leser, uns ihren besonderen Kirmes-Moment zu schildern. Hier sind ihre Geschichten über das beliebte Volksfest in der Herzogstadt.

Zur Kirmes in Geldern gehörten bei mir und meinem Vater immer das „Kirmesbier“, die „Kirmeswurst“ von Kebben und möglichst auch der Blick über Geldern aus dem Riesenrad. Noch mit 93 Jahren hat mein Papa Gerhard Lange all das mit mir gemeinsam erlebt! Ein Jahr später, als das nicht mehr so ging, musste es auf jeden Fall die Kirmeswurst auch zu Hause geben. Jetzt ist er nicht mehr bei uns, die Pfingstkirmes gibt es auch nicht, aber zu Pfingsten werden wir im Garten die Kirmeswurst von Kebben grillen! Immerhin gibt es die im Kühlregal um Gelderner Lebensmittelhandel (Kaufland) käuflich zu erwerben. Gerd Lange

Gerd und Gerhard Lange. Foto: Lange

Der Elferrat der KKG Geldern fand auf der Pfingstkirmes 2018 die optimale Kulisse für ein Gruppenfoto, welches perfekt gelang. Passend zum Thema Seeleute on Tour startete der Elferrat beim Piratenschiff den Kirmesrundgang, bei dem so manches Foto wie beim Breakdancer oder Musikexpress geschossen wurde. Dieser besondere Kirmesbesuch bleibt allen in bester Erinnerung. Christiane Plaumann

Der Elferrat der KKG. Foto: Rolf Plaumann

Seit jeher trifft man (Volleyballer vom TV Geldern und Kegler vom Kegelclub „Rumkugler“) sich jeden Abend um 20 Uhr bei Kebben. Wir warten noch ein Weilchen auf Nachzügler, wer dann nicht da ist, hat entweder keine Zeit oder bleibt einfach mal einen Abend auf der Couch. Dann geht´s auf zu Runde eins. Meistens schaffen wir auch nur eine. Die eine oder andere Pause zum Bierchen (wenn es kalt ist, gibt es auch schon mal Glühwein) wird eingelegt. Mal eine Wurst auf die Hand, so verbringen wir sehr schöne, gesellige Abende auf der Gelderner Pfingstkirmes. Ein Muss an allen Tagen ist der Weg zur Schießbude. Walzenschießen ist angesagt. Mit sehr viel Ehrgeiz schaffen wir es immer, einige Pyramiden zu versenken. Der gewonnene Fruchtschaumwein schmeckt uns auf der Kirmes besser als ein Glas Champagner zu Silvester. Und schon ist Feuerwerk, Dienstagabend, und die Kirmes ist wieder vorbei. Wir stoßen noch einmal an auf die vergangenen Tage und freuen uns auf das nächste Jahr. Schade, wir alle werden die Kirmes sehr vermissen. Hoffentlich halten alle Schausteller durch, damit 2021 die Kirmes wie gewohnt wieder stattfinden kann. Maria Nickel

Die Volleyballer vom TV Geldern und Kegler vom Kegelclub „Rumkugler“. Foto: Nickel

Ein Foto der Kirmesbürgermeister der vergangenen 25 Jahre. Foto: van den Berg