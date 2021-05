Leinenzwang in Krefelder Schutzgebieten : Krefeld: Reh von Hund im Forstwald gerissen

Krefeld Nach Deutung der Spuren ist für die Polizei klar, dass ein Hund den einjährigen Bock zunächst in einen Zaun gehetzt und im Anschluss durch Bisse in den Bauch getötet hat. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Es ist der zweite Vorfall binnen weniger Wochen in Krefeld: Erneut ist ein junges Reh von einem Hund gerissen worden. Nachdem vor wenigen Wochen ein nicht angeleinter Hund auf dem Egelsberg ein Rehkitz gerissen hatte, ist es nun zu einem ähnlichen Vorfall im Forstwald gekommen. Nach Deutung der Spuren ist klar, dass ein Hund den einjährigen Bock zunächst in einen Zaun gehetzt und im Anschluss durch Bisse in den Bauch getötet hat. Das verendete Tier fanden Spaziergänger auf einem Waldweg im Bereich der Forstwaldstraße 530 (Forsthaus). Der Vorfall hat sich wahrscheinlich am Mittwochmorgen zwischen 8 und 9 Uhr ereignet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0 21 51 / 63 40 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.