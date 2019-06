Natur in Weeze : Trafoturm ist startklar für die Fledermäuse

WEEZE Der neue Bereich am Tierpark Weeze wird am Sonntag eingeweiht. Dann werden auch die Schafe geschoren. Die Besucher soll ein abwechslungsreiches Programm erwarten.

Die Hitze ist da und hat auch den Tierpark Weeze fest im Griff. Da suchen auch die Tiere Abkühlung. Erst recht vermutlich die Schafe. Die haben es noch recht warm unter ihrer dichten Wolle. „Aber die Wolle isoliert ja auch und schützt damit auch gegen die Hitze“, klärt Tierparkleiterin Marie-Christine Kuypers auf. Und in Kürze kommt die Wolle ohnehin runter: Am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr ist es wieder soweit. Begleitet von einem Rahmenprogramm mit verschiedenen Ausstellern werden an dem Tag immer mal wieder die Schafe geschoren. Unter anderem präsentiert der Schafzuchtverein Kleve-Wesel ein gutes Dutzend Schafrassen, die sonst nicht im Tierpark zu sehen sind, informiert über die Arbeit des Verbands und die Bedeutung des Schafes in der heutigen Zeit. „Das Schaf ist ein Nutztier, daher wird auch demonstriert, wie die gewonnene Wolle weiterverarbeitet wird. Wer Interesse an der Schafwolle hat, darf diese auch gerne kostenlos mitnehmen“, so die Tierparkleiterin