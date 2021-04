Tiere aus Tierpark ausgebrochen : Zwei Dutzend Berberaffen machen Löffingen unsicher

Löffingen Aufregung im baden-württembergischen Löffingen: Etwa zwei Dutzend Affen sind aus dem Tierpark ausgebrochen und streichen im Rudel durch die Stadt. Die Polizei bittet die Bevölkerung, die Berberaffen weder anzusprechen noch zu füttern.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, dürften aktuelle Bauarbeiten in dem Park in Löffingen der Grund dafür sein, dass die Primaten einen Weg aus ihrem Gehege entdeckten. Die Tiere seien zunächst im Rudel in einem Ortsteil unterwegs gewesen.