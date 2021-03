Täter kletterten über Zaun : Diebe stehlen Flamingo aus Tierpark in Hamm

Diebe stehlen Flamingo aus Tierpark in Hamm

Flamingos stehen in einer Gruppe: In Hamm wurde nun einer dieser Vögel aus einem Tierpark gestohlen (Symbolbild). Foto: Lammertz Thomas/Lammertz, Thomas (lamm)

Hamm In Hamm haben unbekannte Täter ein Flamingo-Weibchen aus dem Tierpark gestohlen. Die Polizei sucht die Diebe - und rätselt über das Motiv.

Eine Tierpflegerin bemerkte in den frühen Morgenstunden am Sonntag, dass einer der insgesamt fünf Flamingos in dem Gehege des Tierparks Hamm fehlte, berichtet die Polizei. Dabei handelt es sich um ein flugunfähiges Weibchen.