Natur : Wolf: Nerven bei Schafhaltern liegen blank

NIEDERRHEIN/WEEZE Nach weiteren Rissen fordert der Kreisvorsitzende Hans-Josef Geurtz aus Weeze die Tötung des Tieres.

Kurt Opriel ist am Ende, seine Nerven liegen blank. Innerhalb weniger Tage hat ein Wolf seine Schafherde zweimal angegriffen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug der Wolf erstmals in Hünxe zu. Sechs tote und vier verletzte Schwarzkopfschafe waren die Bilanz. Kehlbisse, aufgerissene Leiber und schwere Verletzungen zeugten von einem „wahren Massaker“. In der Nacht vom 25. auf den 26. Juni gab es einen erneuten Angriff auf die Herde von Kurt Opriel. Dieses Mal gab es zwei tote und drei übel zugerichtete Schafe. „Ich bin am Ende!“, sagt der Schäfer, „meine Existenz ist bedroht, ich ertrage auch den Anblick nicht mehr.“ Dabei zittert er am ganzen Körper. Alle vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen habe er erfüllt, sein Zaun sei sogar höher als die 90 Zentimeter, welche vom Landesamt für Natur und Umweltschutz (Lanuv) empfohlen worden sei. Die Spannung auf dem Gitternetzzaun betrage 5800 Volt. Das ist weit mehr als die Vorgabe der Landesbehörde. Trotzdem hatte Opriel mit zusätzlichen Pfählen und Flatterband nachgebessert. Ohne Erfolg.