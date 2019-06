Schwerer Unfall in Kevelaer : Harley-Davidson-Fahrer stürzt und wird lebensgefährlich verletzt

Kevelaer In Kevelaer-Wetten hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der Unfall in Kevelaer ereignete sich am Dienstag gegen 14.30 Uhr: Ein 58-jähriger Mann aus Lilienthal in Niedersachsen fuhr mit seinem Motorrad von Harley Davidson auf der Kapellener Straße in Richtung Wetten.