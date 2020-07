Auf Autobahn-Parkplatz in Weeze : Lkw-Planen aufgeschlitzt

Weeze Die Masche ist in der Region nicht neu. Unbekannte schlitzen nachts Lkw-Planen auf, um die Ladung zu stehlen. Jetzt schlugen sie in Weeze zu.

Planenschlitzer waren in der Nacht auf Donnerstag auf dem Rastplatz Kalbecker Forst an der A57 in Fahrtrichtung Niederlande am Werk. An zwölf Sattelzügen schnitten die Unbekannten zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 7.20 Uhr am Donnerstag Löcher in die Plane der Auflieger.