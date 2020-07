Projekt am Antwerpener Platz : Kevelaers erste Senioren-WG vor dem Start

Thomas und Gisela Jung betreiben die Senioren WG am Antwerpener Platz, Hans-Josef Bruns (r.) begrüßt das neue Angebot. Foto: Latzel

Kevelaer Am Antwerpener Platz in Kevelaer ist die frühere Orthopädiepraxis umgebaut worden. Sechs Bewohner können einziehen, die rund um die Uhr betreut werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Wirtschaftsförderer ist ganz angetan von dem Projekt. „Wir bekommen jetzt hier mitten in der Stadt ein Angebot, das es bislang in Kevelaer nicht gab“, sagt Hans-Josef Bruns. Direkt am Antwerpener Platz entsteht eine Senioren-Wohngemeinschaft, bereits im September/Oktober sollen die ersten Bewohner in das frühere Haus der Orthopädiepraxis Duckheim einziehen. Das hat Besitzer Georg Müller komplett umbauen lassen und das Gebäude quasi entkernt, um die Räume den neuen Ansprüchen anzupassen. Unten ist die Etage für die Senioren reserviert, darüber gibt es im ganz eigenen Bereich normale Mietwohnungen.

Angeboten wird die Senioren-WG von Thomas und Gisela Jung. Deren Unternehmen „Pflege Aktiv“ betreibt drei solcher Einrichtungen bereits in Geldern. So etwas wie das Vorbild für Kevelaer soll die Villa Dullstein sein. „Immer wieder hatten wir auch Nachfragen aus Kevelaer, doch die Senioren wollen dann lieber in der Nähe ihrer Heimatstadt bleiben“, erläutert Gisela Jung.

So sehen die Räume von innen aus. Foto: Latzel

Daher habe man sich dazu entschieden, eine Senioren-WG auch in Kevelaer anzubieten. Das Haus bietet sechs Zimmer samt großem Sanitärbereich. Alles ist barrierefrei, eine Betreuung rund um die Uhr ist gesichert. Ziel ist, dass die Senioren ihr Zuhause möglichst individuell gestalten können. Jeder kann Möbel für sein Zimmer mitbringen, Wünsche bei den Mahlzeiten sind ausdrücklich erwünscht, zudem sollen die Bewohner die Möglichkeit haben, auch beim Kochen mitzuhelfen. Wenn möglich können die Senioren auch mit zum Wochenmarkt gehen, um die Zutaten fürs Essen einzukaufen. Jeder könne noch so viel beitragen wie es ihm möglich sei. „Ideal ist, dass das Haus mitten in der Stadt liegt, so ist alles schnell zu erreichen“, sagt Gisela Jung, die selbst auch als Pflegefachkraft in dem Haus arbeiten wird. Direkt vor der Haustür ist der große Edeka-Markt, Bailika und Innenstadt sind in weniger als fünf Minuten zu erreichen.