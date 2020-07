Kevelaer steigt in die Luft : Jungfernfahrt mit neuem Ballon

Kevelaer Für Kevelaer wird jetzt auch wieder oben in der Luft Werbung gemacht. Ein neuer Ballon mit dem Logo der Stadt ist getauft worden.

Vor 26 Jahren fand zum ersten Mal das „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ statt. Es startete mit nur wenigen Heißluftballons – wenige Jahre später startete dann der stadteigene „Aufsteiger“. 2008 wurde der letzte „Kevelaerer Aufsteiger“ angefertigt. Dieser war in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden. Mit Unterstützung von Michael Krämer, langjähriger Partner der Wallfahrtsstadt in Sachen Ballon, wurde der neue Aufsteiger in Auftrag gegeben. Jetzt wurde der „Dritte seiner Art“ in Dienst gestellt. Bei strahlend blauem Himmel versammelte sich eine kleine Schar von Ballonfans mit der Taufpatin Sabine Kowalk aus Oberhausen am Solegarten St. Jakob zur Taufe. Trotz kurzer Vorlaufzeit konnte Pastor Manfred Babel für die feierliche Taufe gewonnen werden. Nach kurzer Wartezeit, in der sich auch das letzte Bisschen Wind gelegt hatte, hob der neue Ballon über Kevelaers Innenstadt in Richtung Winnekendonk ab und landete nach einstündiger Fahrt in „Downtown Wetten“ – sanft und sicher – auf einem Stoppelfeld.

Foto: Seybert