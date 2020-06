Gemeinde Weeze gibt 660.000 Euro für Flughafen : Bürgermeister begrüßt Flughafen-Votum

Die türkische Airline Corendon fliegt ab Samstag ab Weeze. Foto: ja/Cagatay Titiz

Weeze Ulrich Francken freut es, dass auch der Kreistag den Flughafen weiter finanziell unterstützen will. Positiv sei auch, dass am Samstag erstmals eine Maschine von Corendon ab Weeze starten soll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

(zel) Die Gemeinde Weeze hatte ihr Okay zur Erhöhung der stillen Beteiligung bereits vor der Sitzung des Kreistages gegeben. Rund 660.000 Euro steuert Weeze bei. Dafür gab es eine breite Unterstützung im Rat. Kein Wunder also, dass Weezes Bürgermeister Ulrich Francken erleichtert ist, dass auch der Kreistag mit Mehrheit die Unterstützung für den Flughafen auf den Weg brachte. „Die Entscheidung des Kreistages, die alleine mit den Stimmen der CDU eine ausreichende Mehrheit gefunden hätte, begrüße ich außerordentlich. Es freut mich besonders für die Mitarbeiter des Flughafens und der Unternehmen, die vom Flugbetrieb abhängig sind. Damit werden viele Arbeitsplätze gesichert“, so Francken, der auf positive Zahlen der Arbeitsagentur Wesel verweist. Nach deren Daten arbeiten bei Firmen, die unter der Adresse „Flughafen Weeze“ eingetragen sind, rund 1000 Beschäftige.

Der Flughafen strahle auch in die Nachbarschaft und die Region aus, so Francken. Er sorge nicht für Konkurrenz zu Gewerbeflächen, sondern für neue Einwohner und Touristen, auch in Goch und Kevelaer und darüber hinaus.

„Der Kreis übernimmt 89 Prozent der Kosten, die Gemeinde 11 Prozent, der Rat in Weeze hatte diese Anteilsverteilung gewünscht. Ich freue mich, das der Kreistag dem entsprochen hat“, erläutert der Bürgermeister. SPD und CDU Weeze hätten dies geschlossen mitgetragen. „Ich bin froh, das die Mitarbeiter wieder eine Perspektive haben. Mit der türkischen Tochter der niederländischen Fluglinie Corendon startet am Samstag erstmalig eine weitere Fluggesellschaft von Weeze aus. Das ist prima“, so der Bürgermeister.

Mit der Unterstützung trage man zum Fortbestand des Nutzungsmixes auf dem Flughafengelände bei, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Guido Gleißner. In Weeze sei der gesamte wirtschaftliche Betrieb per Genehmigung an den Flugbetrieb gekoppelt. „Keinem anderen Flughafen wird regelmäßig so ein effizientes Wirtschaften attestiert wie dem Flughafen bei uns. Unser Regionalflughafen wird nicht wie etwa Münster oder Osnabrück jedes Jahr mit hohen Millionenbeträgen subventioniert“, sagt er. Man habe jetzt in einer außergewöhnlichen Situation die Weichen für die Zukunft gestellt.