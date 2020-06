Einbruch in Düsseldorf : Unbekannte stehlen 390 Brautkleider aus Geschäft

Einbruch in Düsseldorf

Düsseldorf Aus einem Brautmodegeschäft an der Stresemannstraße in Düsseldorf-Stadtmitte haben Unbekannte 390 Brautkleider gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ungewöhnliche Beute haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Brautmodegeschäft an der Stresemannstraße gemacht: Sie stahlen 390 hochpreisige Brautkleider.

Wie die Polizei mitteilte, soll sich die Tat zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen ereignet haben. Die Täter drangen demnach gewaltsam in das Brautmodegeschäft ein und stahlen mehrere Hundert Kleider. Die Polizei meldete zunächst den Verlust von 300 Hochzeitskleidern, die Inhaberin des Geschäfts erhöhte die Zahl am Nachmittag auf 390. Mit ihrer Beute verursachten die Einbrecher einen Schaden im sechsstelligen Bereich, so ein Polizeisprecher.