Ballonfestival in Kevelaer : Wohl keine Starts, aber Ballonglühen

KEVELAER Wegen des schlechten Wetters werden die Starts wohl ausfallen, aufs Ballonglühen sollen sich die Besucher aber freuen können.

Den ganzen Tag über haben die Verantwortlichen bereits den Wetterbericht im Blick. Nach derzeitiger Lage der Dinge gehen die Organisatoren des Ballonfestivals davon aus, dass es am heutigen Freitagabend wohl keine Starts geben wird. Das Glühen um 22 Uhr soll allerdings wie geplant auf dem Gelände an der Hüls stattfinden. „Laut Prognose soll es ab 21 Uhr trocken bleiben“, so Bernd Pool, Leiter des Stadtmarketing. Ob am Samstagmorgen gestartet werden kann, sei derzeit noch nicht abzusehen.