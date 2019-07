Jubiläum in Winnekendonk : 50 Jahre Lohmann in Winnekendonk

Der Fuhrpark aus früheren Zeiten der Firma Lohmann in Winnekendonk. Foto: privat/Familie Lohmann/Picasa

Winnekendonk Die Firma wurde 1969 gegründet. Mit Thomas und Martina Lohmann steht die nächste Generation in den Startlöchern. Gründer Paul-Josef und Elisabeth Lohmann erinnern sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

Der Blaumann ist sein liebstes Kleidungsstück. Paul-Josef Lohmann schaut nur kurz im Büro vorbei, dann geht es weiter für ihn. „Spezialaufträge“, sagt seine Tochter Martina und schmunzelt. Mit seinen 79 Jahren hätte ihr Vater den Blaumann schon längst an den Nagel hängen können. Hat er aber nicht. Und so stecken er und seine Frau Elisabeth mitten im 50-jährigen Jubiläum des Familienunternehmens. „Wir sind Elektro, Sanitär, früher haben wir auch Küchen verkauft“, sagt Elisabeth Lohmann. Und schon geht es auf Zeitreise, als Mutter und Tochter am Tisch Platz nehmen.

1969 wurde das Familienunternehmen gegründet. Das Kassenbuch aus dem Jahr hat Elisabeth Lohmann noch gefunden. Sie hat die Buchführung gemacht und den Hol- und Bringdienst in den Anfangsjahren. Weil das Lager so klein war, hat sie das Material aus dem Großhandel herbeigeholt. Das erste Auto war ein Llloyd. „Der kam noch nicht einmal die Bordsteinkanten hoch“, sagt die Winnekendonkerin und muss lachen. Damit hatte sich das Auto als geeignetes Fahrzeug disqualifiziert. Der zweite Firmenwagen war ein VW Käfer vom Bruder ihres Mannes. „Dann haben wir einen gebrauchten R 4 gekriegt für wenig Geld.“ Spannend war auch die technische Entwicklung. Computer, Handy, Fax, Fehlanzeige. Das war aber auch nicht weiter schlimm. „Wir waren jung, wir haben viel gearbeitet. Es war anders. Die gesamte Hektik war nicht da“, blickt Elisabeth Lohmann zurück. Irgendwie erreichbar waren sie trotzdem, immer. Sie erinnert sich an den heißen Sommer 1977. Zeitgleich wurde 1976/77 die Autobahn gebaut. Die Nachfrage nach Brunnenbohrungen war riesig. „Es war die Zeit der Wasserknappheit. Wir haben in Schichten gearbeitet“, erinnert sich die Winnekendonkerin. Samstagnachmittags wurde dann einfach an der privaten Haustüre der Familie geklingelt, wenn die Fachleute gebraucht wurden.

Info Im Einsatz für das Amani Kinderdorf Spende Familie Lohmann möchte zum Jubiläum keine Geschenke. Wer etwas mitbringen möchte, kann Geld für das Amani Kinderdorf spenden. An dem Jubiläumstag wird eine Box aufgestellt.



Unterstützung Paul-Josef Lohmann war bereits selbst dreimal in Tansania und hat vor Ort im Amani Kinderdorf geholfen. Er hat sich dort um Brunnen, Elektrik, Wasser und Pumpen gekümmert.

Irgendwann zog der erste Computer in das Unternehmen ein. Eine Revolution. „Wir haben uns 80 Megabyte gewünscht. Die haben uns für verrückt erklärt. 20 wären genug“, sagt die Geschäftsfrau und schmunzelt. „Nach einem halben Jahr kam dann denn 300er.“