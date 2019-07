Gesamtschule Kevelaer feiert : Eine Torte zum fünften Geburtstag

KEVELAER Die Gesamtschule feierte kurz vor den Sommerferien ihr erstes Schulfest.

Mit tosendem Applaus wurde der kommissarische Direktor Christoph Feldmann auf der Bühne in der Turnhalle der Schule begrüßt. „Lasst uns die Atmosphäre und die Aktionen spüren, die heute hier stattfinden“, meinte Feldmann in seiner kurzen, knackigen Eröffnungsrede. Mit dem offiziellen Anschnitt der Torte wurde das Schulfest eröffnet.

„Eine Schule – viele Gesichter“ lautete das Motto des ersten Schulfestes der Gesamtschule. Zu diesem Thema hatten die Schüler an drei Projekttagen verschiedene Themen künstlerisch, historisch oder handwerklich aus- und aufgearbeitet. Eigens erstellte Ausstellungen zum Thema „Holocaust in Weeze“ zierten den Weg zur Turnhalle. Weitere Projektvorstellungen wie Nistkästenbau, Römertafeln, Schach, Elektroquiz oder Gartenbau zeigten die vielfältigen Möglichkeiten an der Schule. Unter anderem hatte sich eine Klasse damit beschäftigt – passend zum Thema – Gesichter zu malen und diese mit einem Foto des eigenen Konterfeis in Zusammenhang zubringen. „Es hat total viel Spaß gemacht, die Mangas zu malen. Es war aber auch eine echte Herausforderung“ sagte Jennifer Medyuska, eine Schülerin der Gesamtschule. Die Ergebnisse aus diesem Projekt konnten anschließend von allen Besuchern besichtigt werden. All das zeigte, was der Schulleiter betont hatte: „Toleranz und Vielseitigkeit sind die Leitgedanken der Schule“.