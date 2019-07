RAF-Museum Weeze : Geschichte wird lebendig

WEEZE Reenactment-Gruppe schlägt Biwak am Museum auf.

Am Wochenende, 20., 21. Juli, wird eine deutsch-niederländische Reenactment Gruppe in britischen Militäruniformen am Royal Air Force Museum Laarbruch ein Biwak beziehen. Reenactment (englisch für Wiederaufführung, Nachstellung) bezeichnet die Neuinszenierung konkreter geschichtlicher Ereignisse in möglichst authentischer Weise. Auf diese Weise soll Geschichte verständlich gemacht werden. Sie kann gewissermaßen erlebt werden.