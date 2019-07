Kostenpflichtiger Inhalt: Landpartie - Neue Touren für Entdecker : Innehalten in Kevelaer

Marienbasilika und Gnadenkapelle prägen Kevelaers Zentrum. Für viele gehört es einfach dazu, beim Besuch eine Kerze am Kapellenplatz anzuzünden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

KEVELAER In der Stadt am Niederrhein kommt man am Thema Kirche kaum vorbei: Man kann in der Hostienbäckerei vorbeischauen, eine Kerze am Kapellenplatz anzünden und einen Blick auf das Gnadenbild der Gottesmutter werfen. Kevelaer will aber nicht mehr nur Wallfahrtsort sein.