Familienfest in Weeze : Das Familienfest auf Schloss Wissen

Familienfest in Weeze

WEEZE Am Sonntag lädt die Familie von Raphaël Freiherr von Loë wieder auf ihr Anwesen bei Weeze ein. Es gibt vor allem für Familien jede Menge Angebote. Unterstützt wird die Krankenbruderschaft Rhein-Maas.

Das Parkfest in der prächtigen Umgebung von Schloss Wissen ist der äußere Rahmen, viel wichtiger ist für Raphaël Freiherr von Loë allerdings die Idee dahinter. Das betont er immer wieder. Seit vielen Jahren organisiert die Krankenbruderschaft Rhein Maas eine Pilgerfahrt nach Lourdes, die auch vielen Kranken die Möglichkeit gibt, in die Stadt zu pilgern. Mit dem Zug geht es gemeinsam nach Frankreich. Die Kranken werden die ganze Reise über liebevoll betreut. Um diese Pilgerfahrt finanziell zu unterstützen, kamen die Verantwortlichen vor etlichen Jahren auf die Familie von Loë zu und es entstand die Idee von einem Parkfest auf Schloss Wissen. Der Erlös ist seitdem für den Pilgerzug nach Lourdes bestimmt. „Denn es gibt Teilnehmer, die sich allein die Reise nicht leisten können, die können wir unterstützen“, sagt von Loë. Und viele der Teilnehmer sind erkrankt, der Zug ist für sie die einzige Möglichkeit, um nach Lourdes zu pilgern.

Damit Geld für den guten Zweck zusammenkommt, ist erneut ein abwechslungsreiches Programm auf der Schlossanlage geplant. Eröffnung ist am Sonntag, 14. Juli, um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe, eine Stunde später startet das Programm. Mit diesem sollen vor allem Familien angesprochen werden. „Wir freuen uns immer, wenn viele Kinder kommen. Für sie ist auch eine Menge im Angebot“, sagt der Hausherr. So gibt es Kindertheater, einen Clown oder Jonglage. Sebastian Sottong sorgt für Kinderspiele. Auch Ponyreiten und Kahnfahrten auf dem Burggraben sind im Angebot. Besonders spannend sind die Führungen durch das Schloss. Dabei geht es sogar ins Verlies. „Und auch wieder hinaus“, versichert von Loë schmunzelnd. Die Führungen übernehmen die Hausherren selbst und gewähren den Gästen tiefe Einblicke in die Geschichte des Anwesens.