Parookaville : Fluggäste in Weeze sollten wegen des Festivals mehr Zeit einplanen

Weeze Der Airport Weeze rüstet sich für den Ferien-Ansturm: Insgesamt rechnet der Flughafen in den sechs NRW-Ferienwochen mit mehr als 200.000 Passagieren. Fluggäste, die zwischen dem 18. und 21. Juli starten, sollten wegen des Parookaville-Festivals auf dem Airport-Gelände eine großzügigere Anfahrtszeit einplanen.

Für das kommende Wochenende, 12. bis 14. Juli, rechnet der Airport Weeze mit rund 12.000 Fluggästen. Denn nicht nur in Nordrhein-Westfalen beginnen in wenigen Tagen die Schulferien, sondern auch in einigen Regionen der Niederlande. 30 Flugziele hat der Sommerflugplan 2019 ab Weeze zu bieten. Besonders gut gebucht sind in diesem Jahr Mallorca, Marokko und Ziele auf der iberischen Halbinsel und in Italien. Insgesamt plant der Airport Weeze für die Sommerferien mit mehr als 200.000 Passagieren.