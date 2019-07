Politik in Kevelaer : Jusos wollen in Kevelaer einen Neustart versuchen

KEVELAER Es ist ein überraschender Vorstoß: Überall schwächelt die SPD, ist mit sich selbst beschäftigt, klagt über schlechte Umfragewerte. Ausgerechnet in dieser Situation wird in Kevelaer die Initiative gestartet, die Jusos wiederzubeleben.

Er denkt dabei vor allem an Klima und Umwelt, an die Fridays-for-Future-Bewegung. „Es ist zu spüren, dass junge Leute sich wieder engagieren wollen, auch politisch“, sagt Hütgens. Das sei auch als Aufforderung an die etablierten Parteien zu verstehen, sich hier mehr einzubringen. „Die Europawahl 2019 mit ihren Themen, die insbesondere junge Leute auf die Straße gebracht haben, sind ein gutes Zeichen. Das Interesse an der Politik ist gewachsen.“