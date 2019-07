Fest in Weeze : Volles Programm bei der Weezer Straßenparty

Auch die Cocktail-Bar des Heimat- und Verkehrsvereins ist bei dem Fest am Wochenende in Weeze wieder dabei. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Live-Musik mit „Hurricane“, bunten Cocktails, Trödelmarkt, Sängerfrühstück des MGV Weeze und verkaufsoffenem Sonntag

Am Wochenende, 13. und 14. Juli, veranstalten und feiern die Weezer Vereine gemeinsam mit Gästen aus nah und fern erneut ihre Sommerparty für die „Daheimgebliebenen“ in der Weezer Ortsmitte. Es wird wieder eine gesellige und unterhaltsame Veranstaltung mit Live-Musik, Bier-, Versorgungs- und Trödelständen versprochen. Besucher aus Weeze und der lokalen Umgebung sollen an diesem Wochenende in der Weezer Ortsmitte auf ihre Kosten kommen, denn der Heimat- und Verkehrsverein Weeze hat ein buntes Programm für die Weezer Straßenparty geplant. Es gibt zudem ein Sängerfrühstück, das vom Männergesangverein Weeze organisiert wird und am Sonntag, 14. Juli, um 9 Uhr im Bürgerhaus Weeze stattfindet. Neben einem leckeren Frühstücksangebot für je 10 Euro pro Person unterhalten fünf Chöre aus der Umgebung und aus den Niederlanden die Besucher mit zeitgemäßer, gesanglicher Chormusik.

Danach können dann alle gut gestärkt zur Straßenparty gehen, die sonntags ab 11 Uhr beginnt. Auf der Weezer Straßenparty warten natürlich wieder vielseitige Verkaufsstände, Trödel- und Handwerkerstände und auch die Informationsstände der Weezer Vereine auf die Besucher. Während ihrer Stöber- und Entdeckertour durch die zahlreichen Stände, werden die Gäste durch Live-Musik auf der Bühne, die auf dem Alten Markt steht, begleitet und in Stimmung gebracht.

Auch die Cocktail-Bar des Heimat- und Verkehrsvereins wird am Samstagabend wollen Anziehungspunkt für viele Besucher sein und für allerlei leckere und sommerliche Erfrischungen sorgen.

Am Samstag, 13. Juli, um 15.30 Uhr wird der TSV Weeze, der sein 100-jähriges Bestehen feiert, als festgebender Verein der diesjährigen Kirmes das Geschehen auf dem Alten Markt in Weeze mit einem Fassanstich eröffnen. Weiter geht es mit dem Auftritt der niederländischen Band „Hurricane“ ab 19 Uhr am Samstagabend. Sie will auf der Bühne für richtig Stimmung sorgen.

Am Sonntag, 14. Juli, lädt der MGV Weeze zum Sängerfrühstück ins Bürgerhaus ein. Ab 11 Uhr geht es mit dem Programm und einem verkaufsoffenen Sonntag des Weezer Werberinges weiter.

Musikalisch wird das bunte Treiben rund um den Trödelmarkt von der Juxkapelle „De Joekels“ aus den Niederlanden begleitet. Sie wird an verschiedenen Stellen wie an der Alten Schmiede und vor dem Markt-Café spielen. Natürlich gibt es auch dieses Jahr wieder den beliebten Trödelmarkt der für die „kleinen Trödler“ selbstverständlich kostenlos ist. Ebenfalls stehen für die Kinder einige Stände mit Süßigkeiten und Kinderspaß in der Ortsmitte bereit. Die Veranstaltung wird von der Verbandssparkasse Goch-Kevelaer-Weeze unterstützt.