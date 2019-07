Schwerer Unfall in Weeze : Polizei sucht weitere Zeugen nach Motorradunfall

Weeze Ein Motorradfahrer war bei einem Unfall in Weeze schwer verletzt worden, jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Am Sonntag, 16. Juni, ereignete sich, wie berichtet, ein schwerer Unfall. Ein 69-jähriger Biker aus Goch war gegen 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Straße Hülmer Deich in Richtung Weeze unterwegs gewesen. In einer Linkskurve geriet der 69-Jährige auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden 5er BMW zusammen. Anschließend kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in einen Graben. Der 69-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer.