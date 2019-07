Nach Fridays for Future : Naturverein will im Rat beim Thema Klimanotstand Präsenz zeigen

KEVELAER Auch in Kevelaer schlägt das Thema „Klimanotstand“ hohe Wellen. Nachdem die Grünen einen Antrag dazu eingereicht hatten, hatte die CDU erklärt, dass in Kevelaer bereits eine Menge für den Klimaschutz passiere.

Jetzt meldet sich der Verein Natur und Kultur aus dem Achterhoek zu Wort. „In Kevelaer gab es in den letzten Jahren einige Bemühungen, den Naturschutz und den Klimaschutz zu stärken. Letztendlich gab es bisher aus unserer Sicht aber so gut wie keine nachhaltigen Handlungen, die Veränderungen bewirkt hätten oder diese in Aussicht stellen“, heißt es in einer Mitteilung des Nuk. So sei auch der Ausruf des Klimanotstandes nichts weiter als eine unverbindliche Zusage, unser Handeln zu überprüfen und der Situation entsprechend anzupassen.