Unfall an der Autobahnabfahrt : Radfahrer verletzt sich schwer

Unfall an der Autobahnabfahrt

Der Unfall ereignete sich an der Autobahnabfahrt (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Weeze Ein Autofahrer übersah laut Polizei in Goch einen Radler. Der Mann aus Weeze stürzte, zog sich Verletzungen am Kopf zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 58-jähriger Radfahrer aus Weeze ist bei einem Unfall in Goch schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend an der Autobahnabfahrt zu B67.