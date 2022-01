Wirtschaft im Kreis Kleve : Gewerbeflächen-Nachfrage hoch wie nie

Auf 6500 Quadratmetern hat Bett-Art nun den neuen Produktionsstandort im Kreis Kleve errichtet. Die Fläche in Geldern ist über den virtuellen Gewerbeflächenpool beantragt worden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve 119 Nachfragen hat es im vergangenen Jahr bei der Kreiswirtschaftsförderung gegeben. Der Bedarf lag bei über fünf Millionen Quadratmetern. In fast allen Fällen von Absagen war fehlende Gewerbefläche der Grund.

Die Wirtschaftsförderung im Kreis Kleve ist im vergangenen Jahr 25 Jahre alt geworden. Und nie war die Nachfrage nach Gewerbegrund derart hoch wie zuletzt. 119 Anfragen seien es zwischen dem 14. Januar und dem 28. Dezember gewesen, sagt Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. Die Bandbreite reichte dabei von der überschaubaren Fläche für eine Drive-In-Bäckerei bis hin zu 25 Hektar für einen Baustoff-Produzenten. „Es verging keine Woche ohne eine hochinteressante Ansprache“, sagt Kuypers.

In nahezu allen Fällen habe man fehlende Gewerbeflächen als Grund für Absagen nennen müssen. Wohl jeder Wirtschaftsförderer in den Städten und Gemeinden des Kreises Kleve verfügt heute über eine Warteliste mit Nachfragen aus dem eigenen Ort, so die WfG. Da werde es zunehmend schwieriger, Bereitschaft für echte, neue und regional bedeutsame Neuansiedlungen zu finden. Dabei sei es dringend notwendig, ein ausgewogenes Miteinander von Bestandspflege und Neuakquisition zu erreichen. Allein schon, um den Menschen im Kreis Kleve auch zukünftig eine Alternative zum Pendeln in Ballungsräume zu bieten.

In der Summe beläuft sich die nachgefragte Fläche auf 5.811.720 Quadratmeter. Im vergangenen Jahr hätte es also zu einem fast „erdrutschartigen Abverkauf“ der Flächen führen können, wären die mehr als 500 Hektar insgesamt verfügbar gewesen, rechnet die WfG vor. „Mit dabei waren Standortgesuche von einigen namhaften Logistikern, darunter auch die eines Elektronikkonzerns. Ein Hersteller von Photovoltaik-Anlagen suchte eine neue Heimat, sowohl ein großes Rechenzentrum wie auch ein namhaftes Data-Center war auf der Suche – letzteres mit einem Hektar-Bedarf in deutlich zweistelliger Größenordnung.“

„Selbst die Nachfrage nach einem Standort für einen kleinen Gewerbepark musste unberücksichtigt bleiben“, sagt Kuypers. Seine Kollegin Nathalie Tekath-Kochs ist seit Jahren mit der Leitung des Grundstücksmanagements betraut. Gerade die Gewerbepark-Projekte seien es, die einem überschaubaren Handwerksbetrieb angemessene Räume für eine Werkstatt und die Service-Fahrzeuge sichern würden.

Ein Unikat ist der sogenannte virtuelle Gewerbeflächenpool im Kreis Kleve, den es in dieser Weise nur hier gebe, wie die Kreis-WfG betont. Er habe sich wiederholt als „Retter in der Not“ bewiesen. Der virtuelle Gewerbeflächenpool macht es den Kommunen im Kreis Kleve möglich, Planungs- und Genehmigungsrechte für Gewerbeflächen aus einem „Pool“ zu entnehmen, wenn ihre eigenen Flächenreserven aufgebraucht sind. „Über dieses rechtliche Konstrukt haben Standorte die Möglichkeit, in direkter Nachbarschaft vorhandener Infrastruktur vorhandene Flächen gewerblich zu nutzen – erfüllte Rahmenbedingungen vorausgesetzt. Bis zu zehn Hektar groß darf dieses Grundstück dann sein und damit zu Erfolgen führen, wie noch vor wenigen Tagen in Geldern geschehen.“ Dort hatte Bürgermeister Sven Kaiser weitere 30.000 Quadratmetern Gewerbefläche präsentiert. In direkter Nachbarschaft freuten sich Bruno und Ursula Maghs zusammen mit Juniorchef Stefan darüber, dass es ihrem Unternehmen Bett-Art mit dem Gewerbeflächen-Pool gelungen ist, für die 45 Mitarbeiter einen Neubau auf 6500 Quadratmetern Fläche zu errichten. Die Fläche war über den virtuellen Gewerbeflächenpool beantragt worden. Anschließend gab die Bezirksregierung grünes Licht.

(lukra)