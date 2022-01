Kreis Kleve : NGG weist auf Regelungen für Minijobber hin

Kreis Kleve Im Kreis Kleve haben 19.700 Menschen einen Minijob. Davon arbeiten allein 1870 in der Gastronomie. Darauf hat nun die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hingewiesen.

Er rechnet schon bald mit weiteren Änderungen für Minijobber: „Die Ampel-Koalition in Berlin will den gesetzlichen Mindestlohn auf zwölf Euro heraufsetzen.“ Davon würden viele Beschäftigte im Kreis Kleve profitieren, so Peters. „Längst nicht nur Minijobber.“ Darüber hinaus soll die Verdienstgrenze nach Plänen der Bundesregierung ebenfalls steigen – auf 520 Euro pro Monat. „Wer dann als Minijobber den Mindestlohn bekommt, muss nur noch zehn Stunden pro Woche arbeiten.“

Er kritisiert, dass die Ampel-Koalition Minijobs „nicht vom ersten Euro an sozialversicherungspflichtig“ gemacht habe. „Minijobs bieten keine Kranken-, keine Arbeitslosen- und keine Pflegeversicherung. Und in der Regel auch keine Einzahlung in die Rentenkasse.“ Bei regulären Arbeitsverhältnissen und Teilzeitjobs sehe das anders aus: „Sie bieten dieses ‚soziale Netz‘ und damit enorme Vorteile“, so der Gewerkschafter. Zugleich weist Peters darauf hin, dass trotz der Nachteile auch wichtige arbeitsrechtliche Standards für geringfügig entlohnte Jobs gelten. So haben Minijobber ebenso Anspruch auf die Lohnfortzahlung bei Krankheit wie auf bezahlten Urlaub. Außerdem müssen sie ein Urlaubsoder Weihnachtsgeld bekommen – wenn die regulär angestellten Kolleginnen und Kollegen im Betrieb eine solche Sonderzahlung erhalten.