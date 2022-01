Hunderte im Kreis Kleve unterwegs : Corona-Protest trifft in Uedem auf Gegen-Demonstration

Kreis Kleve Hunderte Menschen zogen am Montag wieder durch den Kreis Kleve. In Uedem trafen zwei kleine Grüppchen aufeinander. Genehmigt war nur eine davon.

Seit Wochen ziehen auch durch den Kreis Kleve Protestzüge gegen die Corona-Maßnahmen in Deutschland. Die Demonstranten, die sich selbst „Spaziergänger“ nennen, waren auch an diesem Montag unterwegs. Nur eine Demonstration war nach Angaben der Polizei angemeldet, nämlich die in Kleve selbst. Dort zählte man den Angaben zufolge rund 400 Teilnehmer. Dazu kamen kreisweit weitere Versammlungen, die allerdings nicht angemeldet waren. In Geldern, Nieukerk, Emmerich, Rees, Kevelaer, Wankum und Uedem ging zusammen in etwa noch einmal die gleiche Zahl an Demonstranten auf die Straße, wie es von der Polizei heißt.