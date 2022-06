Vorfall in Kaldenkirchen : Mann missachtet Kreisverkehr in Kaldenkirchen

Kaldenkirchen Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Radfahrer (66) im Kreisverkehr Ringstraße/Gerberstraße verletzt. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebraucht werden.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein Radfahrer (66) im Kreisverkehr Ringstraße/Gerberstraße verletzt. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei war am Sonntag um 8.56 Uhr ein Autofahrer (39) aus Kaldenkirchen auf der Ringstraße in Richtung Gerberstraße unterwegs. Im Kreisverkehr Ringstraße/Gerberstraße kürzte er die Fahrt ab, indem er direkt nach links in die Gerberstraße abbog, ohne den Kreisverkehr zu nutzen. Dabei achtete er nicht auf den Radler, der die Gerberstraße aus Richtung Kölner Straße in Richtung Ringstraße befuhr und der Gerberstraße weiter geradeaus folgen wollte. Es kam zum Zusammenstoß.