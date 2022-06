Zusammenstoß in Düsseldorf-Unterbilk : E-Bike-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß in Düsseldorf-Unterbilk

Düsseldorf Bei einem Unfall zwischen einen Auto- und einem Pedelecfahrer in Düsseldorf-Unterbilk ist der Zweiradfahrer schwer verletzt worden.

Schwer verletzt wurde der 21-jährige Fahrer eines Pedelecs am Montagabend in Unterbilk, als er mit dem Auto einer 44-Jährigen zusammenstieß.

Der Fahrer des Pedelecs wollte in diesem Moment von der Herzogstraße nach links in die Elisabethstraße abbiegen. In diesem Moment kam es zum Zusammenprall mit dem nach rechts abbiegenden Pkw der Frau aus Mönchengladbach.