Heftiger Sturz am Damm : Radfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Wesel An der Straße Auf dem Sand musste die 71-Jährige aus Oberhausen einem anderen Radler ausweichen, der vom dortigen Damm herunterfuhr. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Unfall am Montag schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 71-jährige Frau aus Oberhausen am Nachmittag gegen 16.20 Uhr gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs. Das Ehepaar befuhr mit ihren Fahrrädern die Straße Auf dem Sand in Fahrtrichtung Perricher Kirchweg.