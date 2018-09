Probleme beim Niersexpress: Zug zwischen Kleve und Kevelaer überfüllt

Kevelaer Probleme beim Niersexpress sind ein Dauerbrenner. Kurz nach dem Start des neuen Schuljahres gab es am Montag chaotische Zustände am Morgen zwischen Kevelaer und Kleve. Wie ein Pendler berichtet, war der Zug hoffnungslos überfüllt.

„Es war fürchterlich. Menschen drängelten und schoben, Pendler hielten ihre Räder im Zug senkrecht vor sich. In Goch blieben zahlreiche Pendler auf dem Bahnsteig zurück, es passte einfach nicht mehr. Fünftklässler die in Goch zur Gesamtschule gehen, bekamen erst Panik, den Zug zu verpassen, dann Platzangst. Einige brachen in Tränen aus“, wird berichtet. Die Zugbegleiter hätten sich nach Kräften bemüht, das Chaos zu managen. Die Geduld vieler Pendler sei am Ende.