Wolf schlägt immer öfter zu

Wolf am Niederrhein schlägt immer öfter zu

In anderen Regionen wie auf diesem Foto in Niedersachsen wird vor dem Wolf bereits auf Schildern gewarnt. Foto: dpa/dpa, Peter Steffen

Hünxe Die Schafhalter am Niederrhein sind verunsichert, denn immer öfter werden Tiere gerissen. In den vergangenen Tagen häuften sich die Vorfälle. Der Wolf töte inzwischen mehr Schafe, als er fressen könne, sagt ein Schäfer.

Die Worte werden inzwischen drastisch, von einem „Killerwolf“ spricht mancher, nachdem sich die Vorfälle mit getöteten Tieren am Niederrhein häufen. Wie mehrfach berichtet, gibt es hier immer öfter Hinweise auf Wölfe. Vor allem die Schafhalter sind verunsichert.

Nachdem das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) gerade erst bestätigt hat, dass in Schermbeck ein Hirschkalb von einem Wolf gerissen wurde, gab es in den vergangenen Tagen gleich mehrere Vorfälle. Im Raum rund um Hünxe (Kreis Wesel) sollen in drei Betrieben insgesamt acht Schafe gerissen worden sein. Eben diese Menge innerhalb kürzester Zeit sorgt für große Aufregung. Der Wolf reiße inzwischen mehr, als er fressen könne. Er sei ein echtes Raubtier. Das Tier habe sich darauf spezialisiert, die kleinsten Tiere einer Herde anzufallen.