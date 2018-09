Survival-Training in Kevelaer: Eine Nacht alleine im Wald

Info

Die Wildnisschule „Naturabenteuer Niederrhein, bietet ein- und mehrtägige erlebnis -und wildnispädagogische Programme für Privatpersonen, Schulen, Firmen und Gruppen an. Im Vordergrund stehen dabei Wildniswissen und die Verbindung zwischen Mensch und Natur. Außerdem bietet sie Survival-Kurse an, in denen das Leben und Überleben in der Natur gelehrt wird - sowohl am Niederrhein als auch in Skandinavien. Weitere Informationen finden Sie unter www.naturabenteuer-niederrhein.de