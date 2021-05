Busse werden eingesetzt : Ausfälle beim „Niers-Express“ in Mai und Juni wegen Bauarbeiten

Ausfälle beim „Niers-Express“ in Mai und Juni wegen Bauarbeiten

Kreis Kleve Keine guten Nachrichten für Pendler: Im Mai und Juni kommt es aufgrund von Bauarbeiten auf verschiedenen Streckenabschnitten der Linie RE 10 „Niers-Express“ zu Einschränkungen und Zugausfällen.

Von Krefeld nach Kleve Zwischen Krefeld und Kleve sind die Verbindungen mit der regulären Abfahrt ab Krefeld um 0.36 Uhr, 2.06 Uhr, 21.36 Uhr, 22.36 Uhr und 23.36 Uhr betroffen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Krefeld um 0.47 Uhr, 2.17 Uhr, 21.46 Uhr, 22.47 Uhr und 23.47 Uhr und somit 11 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindung. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse erreichen Fahrgäste Kleve etwa 75 Minuten später als gewohnt.

Von Kleve nach Krefeld Zwischen Kleve und Krefeld sind die Verbindungen mit der regulären Abfahrt ab Kleve um 0.51 Uhr, 20.21 Uhr, 21:21 Uhr, 22.21 Uhr und 23.51 Uhr betroffen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Kleve um 1 Uhr, 20.14 Uhr, 21.14 Uhr, 22.44 Uhr und 23.48 Uhr und somit abweichend von der regulären Zugverbindung. Aufgrund der längeren Fahrzeit der Busse erreichen Fahrgäste Krefeld etwa 50 Minuten später als gewohnt. Fahrgäste müssen beachten, dass die Fahrt mit regulärer Abfahrt in Kleve um 23.51 Uhr freitags sowie am 2.Juni nicht durch einem Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt werden kann und somit ausfällt.