Debatte um Partyhit „Layla“ : Parookaville lehnt Zensur in der Musik ab

Niederrhein Heftig wird aktuell darüber debattiert, ob bestimmte Songs von den Bühnen verbannt werden sollen. Auslöser der Debatte ist der Partyhit „Layla“. Die Parookaville-Leute haben eine klare Haltung.

Der Song „Layla“ schlägt weiter hohe Wellen. Nachdem der Partyhit über eine Puffmutter in den Zelten der Kirmes von Düsseldorf verboten wurde, ist eine Debatte über Zensur in der Musik entbrannt. Eine Debatte, die auch an den Festivals in Weeze nicht spurlos vorbeigeht.