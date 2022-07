Bund fördert das Mega-Festival : 250.000 Euro Zuschuss für Parookaville

In der „Cloud Factory“ soll bei Parookaville auch die Post abgehen. Hier gibt es die größte Indoor-Bühne des Festivals. Foto: van de Kolk/Jorrit van de Kolk

Weeze Der Bund will nach der Corona-Pandemie Veranstalter und Festivalszene unterstützen, für die es eine harte Zeit war. Davon profitiert auch das Festival am Airport. Mit dem Geld wird das Programm in der „Cloud Factory“ mitfinanziert.