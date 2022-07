Viel Programm am Gradierwerk in Kevelaer : Durchatmen bei der Atempause

Ute Stehlmann demonstrierte beim Pressetermin schon mal das Waldatmen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Rund um das Gradierwerk startet am Montag, 18. Juli, die beliebte Veranstaltungsreihe. Diesmal soll alles wieder ganz normal auflaufen, auch Anmeldungen sind bei den meisten Kursen nicht mehr nötig.

Auch in diesem Jahr bietet Kevelaer im Rahmen der „Atempause“ viele verschiedene Kurse und Programme für die körperliche und geistige Fitness, Gesundheit und Entspannung unter freiem Himmel an. Mit einmaligem Blick auf das Gradierwerk können Interessierte kostenlos an insgesamt 116 abwechslungsreichen Kursen für alle Altersklassen teilnehmen, die sowohl vor- als auch nachmittags stattfinden. Damit gibt es diesmal fast 30 Kurse mehr als im vergangenen Jahr.

Ab Montag, 18. Juli, starten die von diversen Partnern angebotenen Kurse im Solegarten Sankt Jakob. „In den letzten zwei Jahren konnten wir die Veranstaltung zwar trotz der Corona-Maßnahmen durchführen, aber mit einigen Einschränkungen und mit sehr hohem zusätzlichen Aufwand“, erinnert sich Verena Rohde, Leiterin des Kevelaer Marketings. In diesem Jahr ist eine Anmeldung nur für Kurse mit begrenzter Teilnehmerzahl wie Schnuppertennis, Tageswanderung, Aquafitness oder Entspannung mit Klangschalen erforderlich. Die Atempause habe sich in Kevelaer längst etabliert, die Nachfrage der Teilnehmer sei von von Jahr zu Jahr gestiegen.

Auch für die Anbieter ist die Atempause eine lohnende Sache. „Ich weiß noch, wie ich gedacht habe: Kommt da überhaupt jemand? Und dann nachher ganz begeistert von der Nachfrage war“, berichtet Christina Schaller von „Lebensart“. Viele Teilnehmer würden dann oft auch ein halbes Jahr später zu ihr kommen, um sich nach weiteren Kursen zu erkundigen.

Selbst Regen schreckt viele nicht ab. „Die rücken dann zusammen, versuchen sich zu bedecken und warten gemeinsam ab, bis es wieder trocken ist und der Kurs weitergeht“, erzählte sie jetzt im Solegarten lachend, wo das diesjährige Angebot vorgestellt wurde.

„Lebensart“ bietet in diesem Jahr Kurse wie „Seelenglück“ an, wobei verschiedene Entspannungsmethoden erlernt und Muskellockerungsübungen gemacht werden und „Dance into Balance“ wobei es um Tanzen als Ausgleich für Körper und Seele geht.

Auch der Kneipp-Verein Gelderland ist wieder Partner der Kevelaerer Atempause und hat speziell dafür einen Kursus ausgearbeitet, der Yoga und Pilates miteinander verbindet. Zum ersten Mal sorgt ebenfalls der Kneipp-Verein Gelderland mit dem Kursus „Waldatmen“ dafür, dass Teilnehmer in die sommerliche Frische des Waldes eintauchen und mit jedem Atemzug die Düfte und gesunden Stoffe der Waldluft aufnehmen können.

Zumba ist eine Mischung aus Aerobic und überwiegend lateinamerikanischen Tanzelementen, bietet ein Ganzkörpertraining und wird in diesem Jahr neben weiteren Kursen, wie „Entspannung mit Klangschalen“ und Bewegungs- und Ganzkörpertraining für die reifere Generation von der Volkshochschule Goch angeboten.

Laura Martens, Inhaberin des „Slow Concept Store“ in Kevelaer, ist unter anderem mit „Destress-Yoga“ dabei. „Hierbei kommt es auf das Gefühl der Teilnehmer an, und die Ausführung steht nicht im Vordergrund“, erklärt Laura Martens. Wer sich für Kampfkunst sowie Selbstverteidigung interessiert, kann sich bei dem Kursus von Dominic Droste „Selbstverteidigung Niederrhein“ anmelden. Kinder, Erwachsene und Senioren können lernen, sich zu verteidigen. Für eine kleine Stärkung der Kursteilnehmer sorgen Getränke und frisches Obst, zur Verfügung gestellt von Edeka Brüggemeier. Ein Highlight soll wieder das Open-Air-Kino sein, das von der Volksbank präsentiert wird. Das Freiluftkino mit Blick auf das Gradierwerk, wobei Picknickdecke oder Campingstuhle auf der Wiese ausgebreitet werden können, sorgt am Freitag, 5. August, ab 21 Uhr für einen schönen Abschlussabend der Atempause. Ohne sich anmelden zu müssen, kann dort die Komödie „Die Goldfische“ im Solegarten Sankt Jakob geschaut werden. Popcorn, Snacks und kühle Getränke gibt es vom Team des „Kävelse Lüj“.