Baustelle vor Edeka in Winnekendonk : Straße rechtzeitig vor Parookaville wieder frei

Winnekendonk Durch Ortsdurchfahrt von Winnekendonk ist momentan gesperrt. Die Baustelle soll in der nächsten Woche verschwunden sein. Denn dann kommen die Festival-Besucher.

Und offenbar zeigt das Wirkung, wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion erläutert. „Unser Bezirksbeamter ist dort regelmäßig unterwegs, er sieht dort keine großen Probleme. Auch zu längeren Staus im Ort ist es nicht gekommen“, so Polizeisprecherin Christina Pitz. Ab und zu würden Auswärtige bis vor die Baustelle fahren, weil sie glauben, dass sie da doch noch durchkommen. Die müssen dann auf engstem Raum wenden und zurückfahren. Große Beschwerden von Anwohnern, dass Autos jetzt durch die Wohnstraßen fahren, habe es bislang auch noch nicht gegeben. Etwas mehr Verkehr ist in Wetten, weil Autofahrer den Ort als Umleitung nutzen.

Maßnahmen in Ratingen : Die nächste Baustelle in der Innenstadt

Auch der Stadt Kevelaer sind bislang keine größeren Probleme wegen der Sperrung bekannt. Nach derzeitigem Stand sollen die Arbeiten an der Baustelle in Winnekendonk wie geplant am Montag, 18. Juli, beendet sein. „Eine andere Info liegt uns nicht vor. Danach erfolgt die Abnahme von Straßen NRW – das heißt planmäßig soll nach den Bauarbeiten die komplette Fahrbahn wieder frei sein“, so Lena Hanenberg. Die Strecke wäre damit ab Dienstag, 19. Juli, wieder frei.